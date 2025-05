Grazioli-Venier | Ecco perché SailGp è un nuovo capitolo per la vela italiana

SailGp Italia rappresenta un importante passo avanti per la vela nostrana, secondo Assia Grazioli-Venier, leader di Muse Sport. Con il 70% del territorio costiero, l'Italia riscopre la sua tradizione nautica, abbracciando un futuro innovativo. Questo progetto non è solo una squadra, ma un manifesto che unisce il passato e l'avanguardia della vela italiana, segnando un nuovo capitolo per il nostro paese.

(Adnkronos) – SailGp Italia non è solo una squadra: è un manifesto, un ritorno alle origini e insieme uno scatto nel futuro. "L'Italia ha il 70% di costa: la vela è nel nostro Dna", dice all'Adnkronos Assia Grazioli-Venier, mente e cuore dietro Muse Sport, il consorzio che ha acquisito il team nazionale.

