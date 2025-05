Grazioli-Venier | Ecco perché SailGp è un nuovo capitolo per la vela italiana

SailGp Italia rappresenta un nuovo inizio per la vela italiana, unendo tradizione e innovazione. Assia Grazioli-Venier, fondatrice di Muse Sport, sottolinea l'importanza della vela nella cultura italiana, enfatizzando come il 70% della costa nazionale ne faccia parte integrante. Questo progetto non è solo una squadra, ma un manifesto che promette di riportare l'Italia al centro della scena velistica mondiale.

(Adnkronos) – SailGp Italia non è solo una squadra: è un manifesto, un ritorno alle origini e insieme uno scatto nel futuro. “L’Italia ha il 70% di costa: la vela è nel nostro Dna”, dice all’Adnkronos Assia Grazioli-Venier, mente e cuore dietro Muse Sport, il consorzio che ha acquisito il team nazionale. Eppure, prima ancora di avere una barca in acqua, l’Italia era già nella top 5 globale per fanbase. “Abbiamo 8,6 milioni di fan della vela nel Paese, ma quasi 2 milioni sono già consapevoli di SailGP: è un’opportunità tutta da esplorare. Ma il dato più impressionante è questo: una volta scoperto il prodotto, il tasso di conversione è del 79%... 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Grazioli-Venier: “Ecco perché SailGp è un nuovo capitolo per la vela italiana”

