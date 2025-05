Gravissima una donna di 68 anni travolta da un treno alla stazione di Olevano Lomellina

Una donna di 68 anni è stata travolta da un treno alla stazione di Olevano Lomellina, suscitando preoccupazione per le sue condizioni di salute. L'incidente, avvenuto intorno alle 6.45 di ieri mattina, ha portato a un'immediata indagine per chiarire la dinamica della tragedia che ha colpito questa piccola comunità al confine tra Pavia e Alessandria.

Olevano Lomellina (Pavia) – È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’episodio avvenuto ieri mattina intorno alle 6.45 alla stazione di Olevano, dove si trova la fermata dei convogli della linea ferroviaria Alessandria-Novara che tocca una porzione della Lomellina e che confina con le due province piemontesi. Una donna di 68 anni è stata ricoverata all’ospedale in condizioni disperate dopo essere stata investita dal treno in transito. La stazione di Olevano è molto piccola ma a quell’ora la presenza di viaggiatori era minima e sono ancora in corso i rilievi della Polfer per capire se qualcuno abbia assistito direttamente al fatto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gravissima una donna di 68 anni travolta da un treno alla stazione di Olevano Lomellina

