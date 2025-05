Grave lutto per Andrea Delogu Federica Panicucci lo annuncia in diretta | è morta la moglie

Un profondo lutto ha colpito il mondo dell'informazione televisiva italiana con la tragica scomparsa di Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell'informazione di Mediaset. La dolorosa notizia è stata annunciata in diretta da Federica Panicucci, suscitando un'ondata di commozione tra colleghi e spettatori. L'articolo esplora il forte impatto di questa perdita e le reazioni immediate nel settore.

Un’ondata di commozione ha attraversato il mondo dell’informazione televisiva italiana. La redazione di Mediaset è stata colpita da un grave lutto: è scomparsa Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell’informazione del gruppo. La notizia, resa pubblica in diretta televisiva, ha lasciato sgomenti colleghi e telespettatori. A darne annuncio è stata Federica Panicucci, visibilmente provata, durante la chiusura della puntata di Mattino Cinque andata in onda martedì 27 maggio. Un momento di grande dolore che ha coinvolto l’intera comunità di Mediaset, stretta intorno alla famiglia Delogu in questo momento così delicato... 🔗 Leggi su Donnapop.it