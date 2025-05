Grave incidente in autostrada un morto | tratto chiuso e traffico bloccato

Un grave incidente è avvenuto oggi pomeriggio sull'autostrada A11, nel tratto tra Prato est e Prato ovest, causando la morte di una persona. L'impatto coinvolge un'auto e un furgone, portando alla chiusura della carreggiata e al blocco del traffico in direzione Pisa. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e indagare sulla dinamica dell'incidente.

Firenze, 27 maggio 2025 – Grave incidente stradale sulla autostrada A11, la Firenze Mare. È successo nel pomeriggio di oggi, martedì 27 maggio, al km 10 nel tratto tra Prato est e Prato ovest, direzione Pisa. In base alle prime informazioni sono rimasti coinvolti un’auto e un furgone e come riferito dalla polizia stradale di Montecatini intervenuta sul posto, una persona è morta. Il tratto è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso. Traffico bloccato con lunghe code, di oltre 5 chilometri, che partono da Firenze ovest. Sul posto sono presenti tutti i soccorritori, con la polizia stradale di Montecatini, il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e i meccanici... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grave incidente in autostrada, un morto: tratto chiuso e traffico bloccato

