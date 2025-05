Grave incidente in autostrada tratto chiuso e traffico bloccato

Un grave incidente stradale ha coinvolto un'auto e un furgone sulla A11, autostrada Firenze-Mare, nel pomeriggio del 27 maggio 2025. L'incidente, avvenuto al chilometro 10 tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa, ha causato la chiusura del tratto e il blocco del traffico. Le prime notizie riportano situazioni critiche, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli su feriti o causative.

Firenze, 27 maggio 2025 – Grave incidente stradale sulla autostrada A11, la Firenze Mare. È successo nel pomeriggio di oggi, martedì 27 maggio, al km 10 nel tratto tra Prato est e Prato ovest, direzione Pisa. In base alle prime informazioni sono rimasti coinvolti un’auto e un furgone. Al momento non si hanno notizie sulle condizioni di salute delle persone coinvolte nell’incidente. Il tratto è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso. Traffico bloccato con lunghe code, di oltre 5 chilometri, che partono da Firenze ovest. Sul posto sono presenti tutti i soccorritori, con la polizia stradale di Montecatini, il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e i meccanici... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grave incidente in autostrada, tratto chiuso e traffico bloccato

