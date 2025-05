Grave incidente a Porlezza ferito estratto dall' auto | coinvolto anche un bimbo di 10 anni

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 27 maggio, a Cima di Porlezza, coinvolgendo due auto e causando diversi feriti, tra cui un bambino di 10 anni. I vigili del fuoco di Menaggio sono intervenuti per estrarre un ferito dalle lamiere, mentre altrettante persone sono rimaste coinvolte. Le autorità sono ancora sul posto per gestire la situazione e raccogliere informazioni sui fatti.

Alle ore 12.00 di oggi 27 maggio, in località Cini a Cima di Porlezza, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Menaggio, che ha estratto uno dei feriti dalle lamiere di una delle vetture. Quattro le persone... 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Grave incidente a Porlezza, ferito estratto dall'auto: coinvolto anche un bimbo di 10 anni

