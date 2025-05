Grave incidente a Porlezza ferito estratto dall' auto | coinvolto anche un bimbo di 10 anni

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 27 maggio, a Cima di Porlezza, coinvolgendo due auto e lasciando un ferito, tra cui un bimbo di 10 anni. I vigili del fuoco di Menaggio sono intervenuti prontamente, estraendo uno dei feriti dalle lamiere. Quattro persone sono state coinvolte nell'incidente, che ha scosso la comunità locale.

