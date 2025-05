Grandine e temporali in Emilia Romagna | le zone colpite dal maltempo

Il 27 maggio 2025, l'Emilia Romagna ha vissuto una giornata caratterizzata da severe condizioni meteorologiche, con grandine e temporali che hanno colpito varie province. Mentre al mattino le zone centro-occidentali sperimentavano già il maltempo, nel pomeriggio questo si è diffuso a tutto il territorio. Le previsioni dell'Arpae indicano un ulteriore deterioramento delle condizioni nella serata.

Bologna, 27 maggio 2025 - Giornata di maltempo in diverse zone dell' Emilia Romagna con grandine e temporali. Condizioni meteo avverse al mattino sulle province centrooccidentali, il maltempo si è esteso al resto del territorio nel corso del pomeriggio. "Dalla sera - secondo le previsioni di Arpae - fenomeni in esaurimento". Grandine nel Forlivese. Il maltempo nel resto delle Romagna. Tratto di tangenziale chiuso a Parma. Le previsioni meteo di mercoledì 28 maggio. Che tempo farà giovedì 29 maggio?. Le tendenza meteo. Grandine nel Forlivese. Nel primo pomeriggio sull’alto Appennino Romagnolo si sono abbattuti intensi temporali con locali grandinate... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grandine e temporali in Emilia Romagna: le zone colpite dal maltempo

