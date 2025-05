Grandi si ferma al 25% | Ripartiamo da quello che abbiamo seminato

Nel quartier generale di Nicola Grandi, all'hotel Diana, le prime proiezioni segnalano un brusco arresto nella corsa verso il sindaco, con Barattoni in testa tra il 61% e il 65%. Un pomeriggio denso di emozioni, in cui la realtà elettorale si fa pesante; Grandi, accompagnato dal fidato Filippo Donati, riflette su ciò che è stato seminato e su come ripartire.

Nel quartier generale di Nicola Grandi, all’hotel Diana, il pomeriggio si vive in un saliscendi di emozioni: le prime proiezioni, che danno Barattoni tra il 61% e il 65%, sono una doccia gelata per il candidato sindaco, circondato per l’occasione dall’ormai storico compagno di viaggio Filippo Donati, dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero e dalla capolista di Forza Italia Eleonora Zanolli. Con il passare delle ore Barattoni viene confinato sotto la soglia psicologica del 60% dei voti e i volti degli esponenti del centrodestra si distendono. Un sorriso si allarga sul volto di Filippo Donati: "Viva Ravenna c’è; abbiamo fatto una campagna elettorale animata dal puro volontariato, per noi è un grande risultato"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grandi si ferma al 25%: "Ripartiamo da quello che abbiamo seminato"

