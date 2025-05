Grandi ospiti a Cinema in Piazza al via con Cortellesi il 1 giugno

Roma, 27 mag. (askanews) – Il Cinema in Piazza spegne undici candeline e, dal primo giugno al 13 luglio 2025, torna a riempire di storie e di volti tre piazze di Roma: San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Monte Ciocci a Valle Aurelia, sempre affiancandosi al quarto luogo figlio della manifestazione, il Cinema Troisi. Dopo il successo della stagione passata, con oltre 120.000 presenze, l’edizione 2025 – organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America – conferma l’anima popolare e gratuita dell’evento: ogni sera alle 21.15, dal mercoledì alla domenica, Il Cinema in Piazza propone film in lingua originale sottotitolati e classici italiani con sottotitoli in inglese, per consentire anche al pubblico internazionale, compresi turisti e fedeli di fruire dell’offerta culturale, tra cui Chariots of Fire (Momenti di Gloria) di Hugh Hudson, il 14 giugno a San Cosimato, in collaborazione con il Dicastero per la Cultura e Educazione in occasione del Giubileo dello Sport... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

