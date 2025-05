grandi e bambini protagonisti della giornata ecologica grazie a tutti erve è ancora più bella

Un'altra entusiasmante edizione della giornata ecologica a Erve ha visto la partecipazione attiva di grandi e bambini, uniti nel prendersi cura del proprio paese. Grazie all'impegno delle associazioni locali e della scuola, i volontari hanno contribuito a preservare la bellezza del comune, rendendo ancora più speciale questa tradizione estiva che celebra l'amore per l'ambiente e la comunità.

