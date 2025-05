Grande idroelettrico | dalla provincia di Sondrio al Senato per far sentire la voce del territorio

Il comitato del Grande Idroelettrico di Sondrio si fa portavoce del territorio partecipando al convegno “Idroelettrico Sostenibilità delle risorse e equacondivisione”, in programma mercoledì 28 maggio al Senato. Sotto l'iniziativa della senatrice Sabrina Licheri, l'evento riunisce relatori provenienti da diverse aree per discutere l'importanza dell'idroelettrico come risorsa sostenibile e le opportunità di condivisione equa nel settore.

Domani, mercoledi 28 maggio, il comitato del Grande Idroelettrico parteciperà con relatori da tutti i territori al convegno "Idroelettrico Sostenibilità delle risorse e equacondivisione". L'evento è organizzato su iniziativa della senatrice Sabrina Licheri presso il Senato della Repubblica...

