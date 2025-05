Granchio blu la Regione mette a disposizione un milione di euro a favore delle imprese

La regione annuncia un intervento da un milione di euro a sostegno delle imprese con concessioni demaniali, mirato al contenimento e smaltimento del granchio blu (Callinectes sapidus) nel 2025. Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per le aziende, incentivando pratiche sostenibili e la gestione della specie, non commerciabile, che sta mettendo a rischio l’ecosistema locale.

Un milione di euro di risorse regionali a sostegno delle imprese titolari di concessioni demaniali per l'attività, svolta nel corso del 2025, di contenimento, trasporto e smaltimento di esemplari di "granchio blu" (Callinectes sapidus), raccolti e non soggetti a commercializzazione.

