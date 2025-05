Gran Prix sogna corri vinci! il film al cinema dall’11 settembre

Dal 11 settembre, arriva al cinema "Grand Prix", il nuovo film d'animazione diretto da Waldemar Fast e prodotto da Mack Magic e Warner Bros Germania. Un'avventura entusiasmante che unisce azione e comicità, immergendo il pubblico nel vivace mondo delle corse automobilistiche. Preparati a correre, sognare e vincere in un'esperienza cinematografica da non perdere!

Uscirà nelle sale l’11 settembre, distribuito d Notorious Pictures, Grand Prix, il nuovo travolgente film d’animazione, diretto da Waldemar Fast e prodotto da Mack Magic e Warner Bros Germania. Un racconto avvincente che mescola azione e comicità sullo sfondo dell’universo delle corse su quattro ruote. A dare voce alla protagonista Edda, la giovane influencer Charlotte M, già protagonista di Charlotte M.: Il film – Flamingo Party e doppiatrice de Lo schiaccianoci e il Flauto Magico. Accanto a lei, Carlo Vanzini, voce iconica della Formula 1 su Sky e punto di riferimento del racconto sportivo italiano, alla sua seconda esperienza di doppiaggio in un film d’animazione (Turbo, 2013)... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Gran Prix, sogna corri, vinci!”, il film al cinema dall’11 settembre

Cosa riportano altre fonti

