GP Spagna dove vedere la Formula 1 in Tv | tutti gli orari e gli appuntamenti

Scopri dove seguire il Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si svolgerà sul circuito di Barcellona. In questo articolo, troverai tutti gli orari e gli appuntamenti per non perdere nessun minuto delle emozioni in pista, con un focus particolare su Oscar Piastri e la McLaren. Preparati a vivere la corsa!

In Formula 1 si torna a correre sul circuito di Barcellona per il Gran Premio di Spagna: tutti gli orari e gli appuntamenti in tv Oscar Piastri (AUS) – McLaren Formula 1 Team – McLaren MCL39 – Mercedes during Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2025 at Miami International Autodrome in Florida, USA, on May 1st-4th. Alessio De Marco Avens-Images.com Il Gran Premio di Spagna concluderà il secondo trittico di gare di un Mondiale davvero intenso, con un calendario che più frutto proprio non si può. Si corre a Barcellona dopo Imola e Montecarlo e l’appuntamento spagnolo è uno tra i più attesi. Cambia, infatti, il regolamento sulla flessibilità delle ali anteriori, un punto di vista che potrebbe cambiare anche il prosieguo del campionato di Formula 1... 🔗 Leggi su Sportface.it

