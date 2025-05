Goran Bregovic torna in Italia con un tour estivo le date e i biglietti

Goran Bregovic torna in Italia per un entusiasmante tour estivo, pronto a incantare il pubblico con la sua iconica Wedding and Funeral Band. Dopo la sua memorabile esibizione al 75° Festival di Sanremo, Bregovic porterà la sua musica unica in diverse città italiane. Scopri tutte le date e come acquistare i biglietti per un'esperienza indimenticabile.

Goran Bregovi? annuncia il suo ritorno in Italia per una serie di concerti estivi imperdibili, accompagnato dalla sua inconfondibile Wedding and Funeral Band. Dopo aver incantato il pubblico del 75° Festival di Sanremo al fianco di Olly nella serata dei duetti, con un'intensa interpretazione de Il Pescatore di Fabrizio De André, e forte del grande successo del suo ultimo tour italiano – che ha fatto registrare quasi ovunque il tutto esaurito – Goran Bregovi?, tra i più celebri e apprezzati musicisti e compositori balcanici a livello mondiale, annuncia il suo ritorno in Italia per una serie di concerti estivi imperdibili, accompagnato dalla sua inconfondibile Wedding and Funeral Band...

