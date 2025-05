Google ha rotto il silenzio dell’intelligenza artificiale

Google rompe il silenzio sull'intelligenza artificiale con il lancio del nuovo modello di DeepMind, capace di generare video realistici in pochi istanti a partire da descrizioni testuali. Questo innovativo sistema, primo nel suo genere, include anche audio sincronizzato, rivoluzionando il panorama dell'IA generativa e ponendo sfide per la distinzione tra contenuti creati da uomini e da machine.

Il nuovo modello di intelligenza artificiale di Google DeepMind è capace di creare in pochi istanti, a partire da una descrizione testuale, video realistici che per la prima volta - nell’epoca dell’IA generativa - sono accompagnati da un audio sincronizzato. Distinguere i... 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Google ha rotto il silenzio dell’intelligenza artificiale

