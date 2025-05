Google blinda Android | la Play Integrity API si aggiorna e colpisce root e custom ROM

Google ha recentemente aggiornato la Play Integrity API per migliorare la sicurezza del sistema Android. Tuttavia, questo cambiamento ha conseguenze significative per gli utenti di dispositivi con accesso root o che utilizzano custom ROM, limitando l'accesso a determinate funzionalità e applicazioni. Scopriamo nel dettaglio cosa comporta questo aggiornamento e come impatta la comunità Android.

Google ha aggiornato la Play Integrity API per incrementare la sicurezza, ma ci sono effetti collaterali per gli smartphone con root o custom ROM.

