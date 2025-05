Gom e Asp insieme per l' Open Day Breast Unit Frittelli | Non abbiate timore di rivolgervi a noi noi ci siamo

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, in collaborazione con l'Asp, invita la comunità all'Open Day della Breast Unit Frittelli. Un'opportunità per informarsi sull'importanza della prevenzione nel campo della salute al femminile. Non abbiate timore di rivolgervi a noi: la prevenzione è il primo passo verso il benessere. Scoprite come supportare la vostra salute e quella delle persone a voi care.

Gli antichi detti sono sempre i più veritieri, prevenire è sempre meglio che curare. E sulla base di questo antico e, mai desueto motto, il Grande ospedale metropolitano, di concerto con l'Asp di Reggio Calabria si sta muovendo per metterlo in pratica. Annunciata, già qualche giorno fa...

