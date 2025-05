goliarda sapienza tra carcere e scrittura

Goliarda Sapienza, scrittrice e artista poliedrica, è tornata alla ribalta grazie alla serie "L'arte della gioia" e al film "Fuori" di Mario Martone. Ma chi era realmente? Questo articolo esplora la sua vita tra carcere e scrittura, mettendo in luce le esperienze e le opere che continuano a ispirare e affascinare lettori e cinefili, rivelando il motivo della sua rinnovata rilevanza.

Ultimamente Goliarda Sapienza è stata tirata in ballo un po’ da tutti, con la serie l’arte della gioia e con il film di Mario Martone, Fuori. Ma chi è realmente Goliarda Sapienza e perché sta spuntando fuori come i funghi, cosa ha fatto nella sua vita per essere così rilevante ancora adesso? Goliarda Sapienza nata il 10 maggio 1924, a Catania, nel 1980 viene arrestata nella sua casa, ai Parioli, a Roma. Viene arrestata per aver rubato, circa un annetto prima, dei gioielli e averli rivenduti a un banco dei pegni. Goliarda viene da una famiglia anarchica, ci tiene a ribadirlo spesso, una famiglia che gli ha insegnato quei valori là... 🔗 Leggi su 361magazine.com