Golf il PGA Tour vola a casa di Jack Nicklaus Il The Memorial apre ai migliori 72

Il PGA Tour si prepara a un'intensa settimana con il The Memorial Tournament, un evento di prestigio che si svolge nella storica casa di Jack Nicklaus. Dopo la vittoria di Ben Griffin al Charles Schwab Challenge, i migliori 72 golfisti si sfideranno per il titolo, promettendo emozionanti colpi e rivalità sul green. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di golf.

Settimana di fuoco per il PGA Tour. Dopo il Charles Schwab Challenge, chiusosi con la vittoria di Ben Griffin con un solo colpo di vantaggio sul tedesco Matti Schmid, il maggiore circuito americano di golf si proietta verso il The Memorial Tournament, Signature Event storico che annovera tra i propri vincitori alcuni dei migliori giocatori del pianeta. L’evento, che mette in palio ben 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx, si disputerà a partire da giovedì 29 fino a domenica 1 giugno sui fairway del tradizionale Muirfield Village Golf Club a Dublin, in Ohio. Alla ricerca del titolo della 50esima edizione, su uno dei palcoscenici più importanti di tutta la programmazione del PGA Tour, ci saranno sicuramente il campione uscente dal week end passato Ben Griffin, in forma e volenteroso di confermare il suo stato psicofisico insieme a tutti i più forti del circuito a stelle e strisce... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, il PGA Tour vola a casa di Jack Nicklaus. Il The Memorial apre ai migliori 72

Su questo argomento da altre fonti

L'incredibile ricerca del professionista di golf per un volo più dritto suscita polemiche tra i professionisti del PGA.; Ben Griffin vola verso la vittoria, raggiungendo un'impresa rara insieme a Phil Mickelson nel PGA Tour.; Ben Griffin vola verso la vittoria, raggiungendo un'impresa rara insieme a Phil Mickelson nel PGA Tour.; La controversa ricerca del golfista professionista scandaloso per un volo più dritto accende polemiche tra i professionisti del PGA.. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Golf: il PGA Tour vola in Mississippi, Mackenzie Hughes vuole difendere il titolo al Sanderson Farms Championship - Archiviato il weekend dedicato al mitico appuntamento della Ryder Cup, il PGA Tour torna per la parte autunnale della sua stagione, fondamentale per molti giocatori per giocarsi la carta per il 2024. 🔗Riporta oasport.it

Pga Tour, Scheffler vola in testa alle Hawaii - Nel The Sentry, primo torneo del 2024 del PGA Tour, l'americano con un parziale di 64 (-9) su un totale di 130 (66 64, -16) colpi, ha guadagnato la vetta della classifica risalendo sei posizioni. 🔗Scrive ansa.it

Golf: Viktor Hovland vola via nel Tour Championship 2023, staccati nettamente tutti gli avversari - Viktor Hovland non sente ragioni, prende l’aereo e scappa via nel Tour Championship che chiude la stagione PGA con un terzo giro da -4 (66 colpi), ma anche con la capacità di sfruttare al ... 🔗oasport.it scrive

LA GRANDE ANTEPRIMA 2025 / MESSICO