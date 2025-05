Golf Austrian Open alle porte 4 azzurri al via

L'Austrian Open è alle porte e quattro golfisti azzurri si preparano a scendere in campo per dare il massimo. Dopo la recente vittoria al playoff del norvegese Kristoffer Reitan in Belgio, il DP World Tour si sposta verso l'Austria, dove il torneo, che vanta una lunga storia dal 1990, promette sfide avvincenti e grandi colpi sui green.

Dopo la vittoria al playoff del norvegese Kristoffer Reitan sui fairway del Rinkven International Golf Club di Anversa, Belgio, il Dp World Tour si sposta, questa settimana, dall'altra parte dell'Europa per l'Austrian Open, torneo che viene giocato, a fasi alterne, dal 1990, anno della sua fondazione. Sul percorso del Gut Altentann Golf Club, a Salisburgo, si affronteranno alcuni dei migliori golfisti del circuito europeo. Tra questi, tuttavia, non sarà presente il defending champion John Catlin, ultimo vincitore nel 2021 dell'evento mittelleuropeo. A contendersi il montepremi da 2,75 milioni di dollari

