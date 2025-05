golden power sul risiko bancario dall unione europea 4 quesiti all italia

La Commissione Europea intensifica la sua pressione sull'Italia riguardo all'applicazione del golden power nel settore bancario. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, Bruxelles ha avviato un procedimento Eu Pilot per ottenere chiarimenti dal governo italiano su quattro questioni specifiche, evidenziando l'importanza della tutela strategica meridionale nel contesto del risiko bancario europeo.

ROMA (ITALPRESS) – Sale il pressing della Commissione Europea sull’Italia in merito all’ uso del golden power sul risiko bancario. MF-Milano Finanza in edicola oggi riporta che Bruxelles starebbe utilizzando due strumenti per avere chiarimenti dal governo italiano: il procedimento Eu Pilot gestito dalla direzione Servizi Finanziari e l’istruttoria della Dg Comp, la direzione generale della Concorrenza. Nel dettaglio, spiega ancora Mf-Milano Finanza, nell’ambito della Eu Pilot, la Commissione pone all’Italia quattro quesiti: come viene condotto il processo di valutazione; come viene garantito il rispetto delle competenze della Banca Centrale Europea sulle acquisizioni qualificate; come viene garantito che il governo si limiti a considerazioni di sicurezza nazionale; qual è la tempistica del processo decisionale... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it