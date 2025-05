Goldberg | Mi sarebbe piaciuto che il mio ultimo match fosse in Israele

In un recente intervento, Goldberg ha rivelato il desiderio di disputare il suo ultimo match in Israele, accendendo l'entusiasmo dei fan. Nonostante le sue ultime apparizioni risalgano a un anno fa, le speculazioni su un suo ritorno in WWE si intensificano. L’ex campione WCW continua a migliorare il suo stato fisico, alimentando le speranze di un grande addio sul ring.

Fin dalle sue ultime apparizioni, lo scorso anno, le voci sulla possibilità di un ultimo match per Goldberg in WWE continuano imperterrite, e la data X sembra sempre più vicina. L'ex campione WCW, nelle sue interviste, non manca mai di aggiornare i fan sul suo stato fisico sempre migliore, e uno scontro con Gunther sembra ormai prossimo, magari in uno degli show estivi della federazione. Anche se Goldberg forse aveva in mente una location diversa. "Ecco il mio sogno per l'ultimo match". Intervistato dai fratelli Ross e Marshall Von Erich per il podcast The Claw, infatti, Goldberg ha dichiarato che il suo sogno non è quello di ritirarsi in WWE, ma di farlo in Israele...

