Godzilla x Kong | supernova presenta un villain kaiju sottovalutato di 54 anni

Il film "Godzilla x Kong: Supernova" riporta sul grande schermo i leggendari kaiju, introducendo un villain sorprendentemente sottovalutato con una storia di 54 anni. Diretto da Grant Sputore, il nuovo capitolo del Monsterverse, scritto da David Callaham e Michael Lloyd Green, suscita entusiasmo e curiosità, promettendo di esplorare temi ed elementi inediti in un'epica battaglia tra titani.

Il nuovo film della serie Monsterverse, intitolato Godzilla x Kong: Supernova, si distingue per il suo titolo che ha generato numerose speculazioni sul possibile villain. La pellicola, diretta da Grant Sputore con una sceneggiatura di David Callaham e Michael Lloyd Green, promette di affrontare un pericolo di portata apocalittica, coinvolgendo i due protagonisti in una battaglia contro una minaccia proveniente dallo spazio. La produzione è attualmente in corso e l’uscita è prevista per il 2027. In questo contesto, l’attenzione degli appassionati si concentra sui possibili antagonisti cosmici che potrebbero apparire nel film... 🔗 Leggi su Jumptheshark.it