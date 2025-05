godzilla torna con un kaiju in un opera imperdibile

Godzilla torna a far tremare il mondo con "Godzilla Galaxy Odyssey", un'innovativa serie manga che arricchisce il celebre franchise kaiju. Questa nuova opera, promossa dalla rinomata casa di produzione giapponese Toho, presenta un'avvincente proposta narrativa che esplora il ricovero del leggendario mostro e introduce un nuovo kaiju. Scopri l'epica avventura che attende i fan nel fantastico universo di Godzilla.

l’innovativa serie manga di godzilla: un nuovo capitolo nel franchise kaiju. Il mondo dei mostri giganti si arricchisce di una nuova proposta narrativa grazie alla recente uscita del manga Godzilla Galaxy Odyssey. Questo progetto, promosso dalla rinomata casa di produzione giapponese Toho, rappresenta un passo deciso verso l’espansione della saga di Godzilla, introducendo elementi originali e ambientazioni spaziali. La pubblicazione del primo capitolo ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, che già si cimentano in traduzioni non ufficiali per scoprire i dettagli di questa avventura galattica... 🔗 Leggi su Jumptheshark.it