Glorio subito al lavoro | La città era in panchina La sensibilità femminile per dare subito la scossa

Michela Glorio, 42 anni, è il nuovo sindaco di Osimo, portando con sé una forte sensibilità femminile e un’esperienza consolidata nel campo dell’europrogettazione. Dopo due mandati come assessore, Glorio torna in scena con rinnovata determinazione, pronta a dare impulso alla città e affrontare le sfide locali. La sua elezione segna un passo significativo per la comunità, desiderosa di cambiamento e crescita.

E’ stata buona la seconda. Michela Glorio, 42 anni, europrogettista per enti e organizzazioni, assessore per due mandati nelle giunte Pugnaloni (dal 2014 al 2019 a Sviluppo Economico, Ambiente e Turismo, e dal 2019 anche al Personale), è il sindaco di Osimo. Si era candidata l’anno scorso, ma l’elezione è arrivata nel 2025, al secondo tentativo. Tanta l’energia, l’adrenalina, la commozione ieri nella sua sede quando è crollata in un pianto liberatorio, tra gli applausi e le grida "Michela, Michela" e "Osimo libera". Ha sfilato su corso Mazzini ricevendo fiori, sorridente, per raggiungere il municipio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Glorio subito al lavoro: "La città era in panchina. La sensibilità femminile per dare subito la scossa"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Michela Glorio incontra la CNA: confronto sulle sfide per Osimo; Osimo elegge Michela Glorio, prima donna sindaca: vittoria al primo turno dopo il commissariamento; Amava la politica e il baseball: Macerata piange la scomparsa di Alfredo Caldarelli; Da Jesi alla Namibia, inviati 72 letti ospedalieri. Perfettamente funzionanti, da noi non sono più a norma. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’amburger di Spiderman