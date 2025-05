Glorio fa il pieno di voti | è sindaca di Osimo al primo turno Ai rivali restano solo le briciole

Michela Glorio, esponente del centrosinistra, ha trionfato al primo turno delle elezioni comunali di Osimo, diventando la prima sindaca donna della città con un sorprendente 57% dei voti. Dietro di lei, i rivali Francesco Pirani delle liste civiche e Michela Staffolani del centrodestra si sono ritrovati con percentuali ben lontane, a testimonianza del forte consenso ottenuto da Glorio.

OSIMO Michela Glorio (centrosinistra) prima sindaco donna di Osimo col 57% delle preferenze. Scontato che arrivasse davanti a Francesco Pirani (liste civiche) e Michela Staffolani (centrodestra), se... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Glorio fa il pieno di voti: è sindaca di Osimo al primo turno. Ai rivali restano solo le briciole

