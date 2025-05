Gli sviluppi dell’omicidio Boiocchi l’intreccio con la stretta Inter-ultras in vista della finale Champions

L'omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà dell'Inter, continua a svelare inquietanti dettagli grazie alla decisione di Andrea Beretta di collaborare con la giustizia. Mentre si intensifica la stretta tra gli ultras in vista della finale di Champions, gli sviluppi delle indagini mettono in luce un quadro sempre più complesso e omertoso, alimentando interrogativi sulla violenza nel mondo del tifo calcistico.

Continua a sgretolarsi, dopo la decisione di Andrea Beretta di diventare collaboratore di giustizia, il quadro omertoso nel quale era avvenuto a Milano il 29 ottobre 2022 l’agguato mortale a Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà dell’Inter. Gli ultimi sviluppi sull’omicidio registrano la confessione di Pietro Andrea Simoncini, che ha ammesso il suo ruolo nell’esecuzione materiale . Gli sviluppi dell’omicidio Boiocchi, l’intreccio con la stretta Inter-ultras in vista della finale Champions L'Identità... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Gli sviluppi dell’omicidio Boiocchi, l’intreccio con la stretta Inter-ultras in vista della finale Champions

