Gli sconfitti | Colpa del commissariamento

Il recente commissariamento ha lasciato strascichi profondi tra i candidati sconfitti alle elezioni comunali. Ieri pomeriggio, l'ex sindaco Francesco Pirani, visibilmente deluso, ha espresso la sua solidarietà alla Glorio, sottolineando il clima di tristezza e disillusionamento che ha avvolto il municipio dopo il risultato elettorale. L'incontro ha messo in luce le fragilità di un sistema politico in difficoltà.

La delusione e la tristezza degli altri due candidati per la sconfitta era palpabile ieri pomeriggio. L’ex sindaco Francesco Pirani, dimissionario nel dicembre scorso dopo l’elezione di giugno 2024, ha voluto abbracciare la Glorio quando si sono incontrati davanti al municipio nel tardo pomeriggio di ieri. "Siamo delusi da questo passaggio elettorale – ha commentato a caldo – Noi come obiettivo, ma anche l’unico percorribile per quanto riguarda le nostre aspirazioni, avevano quello di arrivare al ballottaggio. Sapevamo che sarebbe stato difficile. L’astensionismo non ci ha aiutato a raggiungere il ballottaggio anche se come coalizione ci stiamo attestando attorno al 31 per cento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it