Nella nuova puntata di "Belve 2025", in onda questa sera alle 21.20 su Rai 2, la padrona di casa Francesca Fagnani interroga tre ospiti di eccezione: Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero. Tra domande provocatorie e rivelazioni inedite, il programma continua a mescolare informazione e intrattenimento, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Non perdere questa intrigante serata di confessioni e scintille!

N ella nuova puntata di Belve 2025, in onda questa sera alle 21.20 in prima serata su Rai 2, Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero risponderanno al fuoco amico -ma-non-troppo della padrona di casa Francesca Fagnani. Questo programma, tra informazione e intrattenimento, anno dopo anno è diventato un vero e proprio oggetto di culto mediatico. A ingentilire i momenti di verità e confidenze dei tre ospiti c’è la voce di Serena Brancale. Benedetta Rossi a “Belve”: «Critiche? Me ne hanno dette di tutti i colori» X Leggi anche › Michele Morrone, l’attacco al cinema italiano e le scuse: che cosa è successo dopo l’intervista a “Belve” Belve 2025, ospiti stasera martedì 27 Maggio: interviste anticipazioni su Rai 2... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gli ospiti sono Mario Balotelli, Lunetta Savino, Massimo Ferrero

