Gli industriali guardano all' agenda dello sviluppo

Gli industriali si concentrano sull'agenda dello sviluppo, puntando su investimenti strategici e trasparenza nei rapporti con la politica. Invece di lamentarsi, si propongono proattivi nel tracciare un percorso costruttivo per il futuro. Scopri le tre priorità chiave per una crescita sostenibile. Iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" per leggere l'articolo completo senza paywall.

Investimenti e chiarezza nei rapporti con la politica. Gli industriali guardano all'agenda dello sviluppo anziché alla lista delle lamentele Le tre "cose" principali. Fatto #1. Giorgia Meloni ha potuto concentrare la sua attenzione sull'andamento dell'economia, tra gli imprenditori, all'assemblea di Confindustria (quest'anno a Bologna, cambiando rispetto a una lunga tradizione romana). Meloni ha scelto il lato della finanza pubblica, che è controllato direttamente dal governo, e nel quale può rivendicare una serie di buoni risultati...

