Gli effetti del nubifragio di una settimana fa | Telefoni ancora ko in via Ca' Rossa

A una settimana dal violento nubifragio che ha colpito Forlì, i problemi persisterebbero in via Cà Rossa, dove le linee telefoniche risultano ancora inoperabili. Alessandro Ronchi di Europa Verde Forlì denuncia l'inefficienza dei gestori, promettendo però un intervento per ripristinare la situazione. Nel frattempo, continuano le difficoltà per i residenti, già provati dall’emergenza maltempo.

"A una settimana dal violento nubifragio che si è riversato sulla città di Forlì, i telefoni di via Cà Rossa sono ancora inutilizzabili". A comunicarlo è Alessandro Ronchi, esponente di Europa Verde Forlì. "Il gestore della rete fissa, contattato immediatamente, si è dichiarato disponibile a una... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Gli effetti del nubifragio di una settimana fa: "Telefoni ancora ko in via Ca'Rossa"

