Gli astenuti alle elezioni sono ancora troppi | serve un sorteggio parziale

Alle recenti elezioni comunali di Genova, solo 249mila cittadini hanno esercitato il proprio diritto di voto, evidenziando un preoccupante tasso di astensione che ha coinvolto quasi la metà degli aventi diritto. Con un rapporto di uno ogni ottanta tra candidati e votanti, si pone la questione di come incentivare la partecipazione civica. In questo contesto, si propone l'idea di un sorteggio parziale per coinvolgere più attivamente i cittadini.

Al primo turno delle elezioni comunali di Genova hanno votato 249mila genovesi. Tra comune e municipi, i candidati erano più di 3mila. Un rapporto tra candidati e votanti imbarazzante: più o meno uno su ottanta. Avevano diritto al voto 480mila cittadini genovesi. Quasi la metà si sono astenuti. Chi ha rinunciato a malincuore lo ha fatto per andare al mare, come un milanese o torinese qualunque? A Genova le due attività sono perfettamente compatibili, sempre che per mare non s’intenda quello delle Seychelles. Perché non sorteggiare un numero di rappresentanti proporzionato all’astensione? Se metà degli elettori votano, metà dell’assemblea — Consiglio Municipale, Comunale o Regionale, Senato o Camera dei Deputati — viene composta dai membri eletti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli astenuti alle elezioni sono ancora troppi: serve un sorteggio parziale

