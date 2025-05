Gli allievi del CFP di Isola del Liri curano trucco e parrucco per la rievocazione storica dell’eccidio del 12 maggio 1799

Gli allievi del CFP di Isola del Liri hanno svolto un ruolo fondamentale nella rievocazione storica dell'eccidio del 12 maggio 1799, curando trucco e parrucco per l'evento. Questa attività, realizzata in collaborazione con l'azienda speciale Frosinone Formazione Lavoro, ha permesso ai giovani talenti di mettere in pratica le proprie abilità, contribuendo a un'importante rivisitazione di un momento cruciale della storia locale.

