Giuseppe Marra uomo di 59 anni trovato morto a Bologna | si indaga per omicidio il corpo trovato dalla compagna

Un mistero avvolge la morte di Giuseppe Marra, 59 anni, rinvenuto senza vita a Bologna dalla sua compagna. Il ritrovamento, avvenuto in un palazzo di via Zanolini, ha immediatamente sollevato sospetti e avviato indagini per omicidio. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze di questa tragica vicenda che ha scosso la tranquilla zona residenziale.

Giallo a Bologna dove un uomo di 59 anni, Giuseppe Marra, è stato trovato morto in un palazzo di via Zanolini, zona residenziale della prima periferia del capoluogo emiliano:... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Giuseppe Marra, uomo di 59 anni trovato morto a Bologna: si indaga per omicidio, il corpo trovato dalla compagna

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giuseppe Marra, uomo di 59 anni trovato morto a Bologna: si indaga per omicidio, il corpo trovato dalla compagna - forse un oggetto contundente Giallo a Bologna dove un uomo di 59 anni, Giuseppe Marra, è stato trovato morto in un palazzo di via Zanolini, zona residenziale della prima periferia del capoluogo ... 🔗Lo riporta leggo.it

Omicidio di Giuseppe Marra a Bologna, trovato in casa dalla compagna: la donna ha i vestiti sporchi di sangue - L'uomo ha ferite in testa, era in casa con la compagna che ha dato l'allarme. I carabinieri stanno cercando l'arma del delitto ed eventuali sostanze stupefacenti Si indaga per omicidio per la morte di ... 🔗informazione.it scrive

Trova il compagno morto all'ingresso di casa, corre in strada ricoperta di sangue - La vittima è un uomo di 59 anni, Giuseppe Marra, originario di Aosta ma residente da diversi anni a Bologna. A dare l'allarme è stata la compagna di 56 anni, che ha trovato il corpo in un lago di sang ... 🔗Riporta today.it

