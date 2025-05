Giuseppe Marra uomo di 59 anni trovato morto a Bologna | si indaga per omicidio il corpo scoperto dalla compagna

Un mistero avvolge la morte di Giuseppe Marra, 59 anni, rinvenuto senza vita in un appartamento di Bologna. La scoperta, effettuata dalla compagna, ha acceso le indagini, con gli inquirenti che stanno esplorando l'ipotesi di omicidio. Il tragico evento si colloca in una tranquilla zona residenziale, destando preoccupazione e curiosità nella comunità locale.

Giallo a Bologna dove un uomo di 59 anni, Giuseppe Marra, è stato trovato morto in un palazzo di via Zanolini, zona residenziale della prima periferia del capoluogo emiliano:

