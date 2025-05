Giuseppe Marra ucciso a Bologna sospetti sulla compagna | Mi sono svegliata e l' ho trovato morto I vicini li sentivano litigare

Giuseppe Marra, trovato morto a Bologna, lascia dietro di sé un mistero avvolto nel sospetto. La compagna, visibilmente scossa, è stata vista fuggire dall'appartamento gridando e con la maglietta macchiata di sangue. Testimoni riferiscono di litigi frequenti tra la coppia. La dinamica della tragedia e le indagini in corso sollevano interrogativi inquietanti su cosa sia realmente accaduto quella tragica mattina.

L'hanno vista uscire di corsa da casa gridando e chiedendo aiuto e qualcuno ha sentito che diceva: «È caduto». Lei aveva la maglietta sporca di sangue. Il compagno, si è... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Giuseppe Marra ucciso a Bologna, sospetti sulla compagna: «Mi sono svegliata e l'ho trovato morto». I vicini li sentivano litigare

