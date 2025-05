Giuntoli Juventus il dirigente è ancora in bilico! Sono ore decisive anche per il Managing Director Football | cosa filtra dalla Continassa

Le ultime ore si rivelano cruciali per il futuro di Cristiano Giuntoli alla Juventus. In un clima di incertezze, il dirigente del managing director football è al centro di trattative che potrebbero influenzare le prossime mosse del club bianconero. Scopriamo gli aggiornamenti che giungono dalla Continassa e cosa potrebbe significare per la dirigenza juventina.

Giuntoli Juventus, dirigente ancora in bilico! Ore decisive anche per il suo futuro: gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa. Le prossime ore potrebbe rivelarsi decisive anche per definire la posizione di Cristiano Giuntoli. Come riferito da Sky Sport, infatti, anche il Managing Director Football della Juventus sarebbe ancora a rischio. La società valuta i profili dell’ex ds del Milan, Fredric Massara, e dell’attuale presidente del Tolosa, Damien Comolli, che mirerebbe però al ruolo di amministratore delegato. Occhi puntati, dunque, anche sul futuro di Giuntoli. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juventus, il dirigente è ancora in bilico! Sono ore decisive anche per il Managing Director Football: cosa filtra dalla Continassa

