Giuntoli Juve arrivano conferme | ora Elkann riflette anche sul Managing Director Football Cosa filtra sul futuro del dirigente bianconero

Cristiano Giuntoli si trova al centro di importanti riflessioni in casa Juventus, con il presidente John Elkann che valuta anche il ruolo del Managing Director Football. Le ultime novità su Giuntoli e sulla dirigenza bianconera rivelano un’evoluzione nelle strategie del club. Scopriamo insieme cosa filtra sulle decisioni future riguardanti il dirigente.

Giuntoli Juve, Elkann riflette anche sul dirigente. Ultime novità sul futuro del Managing Director Football. Gli aggiornamenti. Gazzetta.it ha fornito un importante aggiornamento anche sulla dirigenza della Juve. Ai piani alti del club, delle riflessioni ci sono anche sul conto di Giuntoli. Elkann avrebbe immaginato uno sviluppo diverso della stagione: non è contento e non ha ancora sciolto le riserve sul futuro della struttura. Le recenti dichiarazioni di Scanavino, tuttavia, hanno lasciato intendere la volontà di continuare a programmare il futuro con l'attuale uomo mercato della Juve.