Giulio Pellizzari è il presente! Subito adesso! Scalatore spettacolare questo ragazzo non può fare il gregario!

Giulio Pellizzari si afferma come una stella nel panorama ciclismo italiano, dimostrando il suo talento nello spettacolare finale della sedicesima tappa del Giro d’Italia. Con un terzo posto conquistato a San Valentino, il giovane corridore si distingue come il migliore tra i contendi in classifica, sfidando il ruolo di gregario e tracciando il suo percorso verso la storia della disciplina.

Con i se e con i ma non si fa la storia. Ma un periodo ipotetico se lo merita sicuramente Giulio Pellizzari visto quello che ha dimostrato oggi. Terzo in quel di San Valentino, l’azzurro è stato il migliore degli uomini di classifica nell’ascesa conclusiva della sedicesima tappa al Giro d’Italia 2025, con un’azione da scalatore puro. Adesso il nuovo uomo di punta della Red Bull – BORA – hansgrohe è nono in classifica generale e non vuole fermarsi qui. Il primo obiettivo, dichiarato nelle interviste post gara, è sicuramente un successo di tappa, ma, visto il distacco limitato dalla top-5, si può davvero puntare ad un risultato che sarebbe clamoroso... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulio Pellizzari è il presente! Subito, adesso! Scalatore spettacolare, questo ragazzo non può fare il gregario!

