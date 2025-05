Giulia Mei annuncia le date estive dell’Io della musica non ci ho capito niente tour

Giulia Mei svela le date estive del suo attesissimo "Io della musica non ci ho capito niente tour". Prodotto e distribuito da Locusta Booking, il tour offre l'opportunità di vivere dal vivo le emozioni del suo recente album. Scopri il calendario delle date e come acquistare i biglietti per non perdere l'occasione di assistere a questa imperdibile esperienza musicale.

Giulia Mei annuncia la leg estiva dell ‘Io della musica non ci ho capito niente tour, il calendario e i biglietti. Giulia Mei annuncia la leg estiva dell ‘Io della musica non ci ho capito niente tour, prodotto e distribuito da Locusta Booking, con il quale continua a presentare dal vivo il nuovo omonimo album uscito il 28 marzo 2025. Il live di Giulia Mei è come la sua musica: un intreccio di immaginari sonori diversi e una contaminazione tra cantautorato, pianismo classicobarocco e musica elettronica. Per restituire questa estetica anche dal vivo, Giulia (piano, voce e synth) porta sul palco le canzoni del nuovo disco con una formazione in trio particolare, composta da Luca Zeverini in arte Vezeve, giovane talento del beatboxing (loopstation e synth) e quella di Dario Marchetti, alle drums e al synth... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Giulia Mei annuncia le date estive dell’Io della musica non ci ho capito niente tour

