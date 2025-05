Giugliano il sindaco D’Alterio | Abbiamo vinto anche senza campo largo

Diego Nicola D’Alterio è stato eletto sindaco di Giugliano, il secondo comune della Campania, superando le aspettative anche senza il sostegno del ‘campo largo’. Il capogruppo uscente del Pd ha ottenuto la vittoria al primo turno, sconfiggendo l’esponente di centro-destra. Questo trionfo segna una nuova era per la città, evidenziando il forte consenso nei suoi confronti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha vinto le elezioni anche senza ‘campo largo’. Diego Nicola D’Alterio, consulente del lavoro, capogruppo uscente del Pd, è stato eletto sindaco di Giugliano, seconda città della Campania per numero di abitanti (oltre 130mila), battendo al primo turno l’esponente di centrodestra Giovanni Pianese, più volte primo cittadino del Comune alle porte di Napoli e per tre mandati consigliere regionale della Campania. “Abbiamo vinto perché abbiamo dialogato con la gente”, dice D’Alterio. Quattro anni fa il M5S aveva contributo alla vittoria di Nicola Pirozzi, sindaco sempre del Pd... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giugliano, il sindaco D’Alterio: “Abbiamo vinto anche senza campo largo”

