Giugliano ecco il nuovo consiglio comunale Pd primo partito fuori Pezzella ed Insieme per Giugliano

Diego Nicola D’Alterio è stato eletto nuovo sindaco di Giugliano in Campania con il 51,14% dei voti, superando Giovanni Pianese e Salvatore Pezzella. La sua vittoria, accompagnata dal sostegno del Partito Democratico e della lista "Insieme per Giugliano", segna un cambiamento significativo nel consiglio comunale. Questo articolo esplora i dettagli delle elezioni e le implicazioni per il futuro della città.

Diego Nicola D’Alterio è il nuovo sindaco di Giugliano in Campania. Con il 51,14% dei voti e 22.426 preferenze, ha superato al primo turno Giovanni Pianese, fermo al 44,63% (19.571 voti), mentre Salvatore Pezzella si è attestato al 4,22% (1.852 voti). La vittoria consente a D’Alterio di accedere direttamente alla guida della terza città della . L'articolo Giugliano ecco il nuovo consiglio comunale, Pd primo partito fuori Pezzella ed Insieme per Giugliano Teleclubitalia... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano ecco il nuovo consiglio comunale, Pd primo partito fuori Pezzella ed Insieme per Giugliano

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni comunali, chi è nuovo sindaco a Giugliano, Nola, Marigliano, Capaccio-Paestum; Comunali, centrosinistra in vantaggio a Giugliano; Elezioni, D’Alterio batte Pianese: Giugliano resta in mano al centrosinistra; Le elezioni comunali più importanti di cui non avete sentito parlare. 🔗Ne parlano su altre fonti

Elezioni Giugliano, si vota fino alle 15 poi il via allo scrutinio - Elezioni Giugliano, si vota fino alle 15 poi il via allo scrutinio: giuglianesi chiamati ad eleggere sindaco e consiglieri ... 🔗Scrive internapoli.it

Elezioni Comunali Giugliano 2025: risultati e aggiornamenti - Domenica 25 e lunedì 26 maggio urne aperte a Giugliano per le Elezioni Comunali 2025. Tre i candidati sindaco in lizza per la carica di primo cittadino: Diego Nicola D'Alterio, Salvatore Pezzella e Gi ... 🔗Come scrive napolitoday.it

Diego D’Alterio è il nuovo sindaco di Giugliano: il candidato del centrosinistra eletto con il 53% dei voti - D'Alterio, candidato del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli: sconfitto il candidato di centrodestra Giovanni ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Giugliano, bagarre in consiglio comunale