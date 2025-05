Giugliano due operai feriti sul lavoro | stavano allestendo luminarie della festa patronale

Due operai sono rimasti feriti durante l'allestimento delle luminarie per la festa patronale di Giugliano. L'incidente è avvenuto in via..., dove i lavoratori sono caduti mentre installavano le decorazioni. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione, ma l'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza sul lavoro in occasione di eventi festivi.

