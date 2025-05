Giudecca tre agenti della polizia penitenziaria colpiti a bastonate

Un episodio di violenza ha scosso il carcere femminile della Giudecca, dove una detenuta ha aggredito tre agenti della polizia penitenziaria. Dopo aver appiccato un incendio in cella, la donna ha impugnato un bastone e colpito ripetutamente il personale, suscitando preoccupazione per la sicurezza all'interno dell'istituto penitenziario. La vicenda mette in luce le difficili condizioni di lavoro degli agenti e le problematiche del carcere.

Afferra un bastone e colpisce in varie parti del corpo tre agenti di polizia dopo aver dato fuoco al materasso in cella e aver incendiato alcuni soprammobili. È stata la reazione di una detenuta del carcere femminile della Giudecca che lunedì ha aggredito il personale di polizia penitenziaria

