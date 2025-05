Giubileo La speranza è un abbraccio che cambia la vita incontro al Palacultura

Domani, mercoledì 28 maggio, alle ore 18.30, il Palacultura Antonello ospiterà l'incontro "Giubileo. La speranza è un abbraccio che cambia la vita", organizzato dal centro culturale "Don Giuseppe Riggi" e patrocinato dal Comune di Messina. L'evento promette di offrire riflessioni significative e spunti di dialogo per un rinnovato senso di comunità e solidarietà.

Domani, mercoledì 28 maggio, alle ore 18.30, nella sala Palumbo del Palacultura Antonello, si terrà l'incontro "Giubileo. La speranza è un abbraccio che cambia la vita", patrocinato dal Comune di Messina e organizzato dal centro culturale "Don Giuseppe Riggi".

