Giro | tappa a Scaroni Fortunato secondo

17.30 Arriva a San Valentino la prima vittoria italiana al Giro d'Italia n.106. La ottiene Cristian Scaroni che arriva in parata col compagno di squadra della XDS Astana, Lorenzo Fortunato. Completa il podio tutto azzurro,Giulio Pellizzari,3° a 55". Carapaz, 4° 1'10", insidia Del Toro che resta in rosa per poco. Tappone con tantissima salita (quasi 5 mila mt di dislivello), tra pioggia e freddo. Tante cadute: Roglic, uno dei favoriti, si ritira. Lorenzo Fortunato, tra i fuggitivi,passa per 1° sul Carbonare, sul Candrai e sul Santa Barbara... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it