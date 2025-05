Girolami il giallo del movente Via al processo per femminicidio L’assassino rischia l’ergastolo

Oggi a Foiano della Chiana inizia il processo per il femminicidio che ha scosso la comunità locale. Irfan Mohammed Rana, 37 anni, è accusato di aver ucciso la sua partner, e rischia l'ergastolo. Il rinvio, causato dallo sciopero degli avvocati, ha allungato l'attesa per una svolta in questa drammatica vicenda, mentre rimane da chiarire il movente dietro a questo efferato crimine.

di Luca Amodio FOIANO DELLA CHIANA Doveva cominciare all’inizio di maggio ma lo sciopero degli avvocati aveva imposto un rinvio. E così che sarà oggi il D day per il processo per il femminicidio di Pozzo della Chiana. Sul banco degli imputati c’è Irfan Mohammed Rana, 37 anni, accusato di aver ucciso Letizia Girolami, psicoterapeuta romana (nella foto), l’ottobre scorso. Secondo l’accusa l’avrebbe colpita a morte con una vanga nel casolare di famiglia a Pozzo della Chiana, nel Comune di Foiano. Secondo la ricostruzione dell’accusa, Rana – ex compagno della figlia della vittima –la avrebbe uccisa dopo un diverbio scaturito per la fuga di alcuni pulcini di pavone nel giardino della villa a causa del maltempo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Girolami, il giallo del movente. Via al processo per femminicidio. L’assassino rischia l’ergastolo

Cosa riportano altre fonti

Girolami, il giallo del movente. Via al processo per femminicidio. L’assassino rischia l’ergastolo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Bolzoni ucciso a Lodi, il giallo del movente e l'analisi dei filmati: ipotesi rapina di gioielli - Domenica 16 febbraio, alle 18.15, le telecamere del centro Snai in via Vignati a Lodi immortalano ... Resta da chiarire il movente: l’unica ipotesi valida resta quella della rapina dei gioielli ... 🔗Si legge su msn.com